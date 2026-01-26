26 OCAK 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların deprem sorgulamalarını yine gündemin ilk sırasına taşıdı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın yayımladığı anlık veriler, “Deprem mi oldu?”, “Nerede, kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Balıkesir’den Hatay’a, İstanbul’dan Ege Denizi açıklarına kadar pek çok noktada hissedilen hareketlilik sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte 26 OCAK 2025 tarihli son depremler listesi…

1 /3 26 OCAK 2025 sabah saatlerinden bu yana hissedilen sarsıntılar nedeniyle, yurttaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. “Balıkesir’de deprem mi oldu?”, “Ege Denizi’nde hareketlilik var mı?”, “İstanbul’da deprem kaydedildi mi?” soruları yoğun ilgi görürken, Kandilli ve AFAD’ın yayımladığı güncel veriler merak konusu oldu. İşte 26 Ocak tarihinin son dakika deprem bilgileri…

2 /3 BALIKESİR'DE DEPREM AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:31'de Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.99 kilometre derinlikte kaydedildi. Balıkesir Sındırgı'da saat 02.37'de de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.