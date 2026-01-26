Emekli maaş zam farkı ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. 2026 Ocak ayı içinde maaşlarına % 12,19'luk zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak itibariyle başladı. En düşük emekli maaşı ise 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için TBMM'de birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, yaklaşık 4,9 milyon emekliyi doğrudan etkileyecek. Zam farklarının ise Şubat ayı başında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadı. En düşük emekli aylığının artırılmasına dair düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi öngörülüyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.br>
En düşük emekli maaşı henüz Meclis'ten geçmedi. Teklif yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.