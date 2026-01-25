Akaryakıt fiyatları 25 Ocak: Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi? Motorine, Benzine zam var mı? İşte güncel rakamlar

Türkiye’de akaryakıt fiyatları döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki değişimlerle birlikte yeniden hareketlendi. 25 Ocak 2026 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yapılmadı.





Benzin fiyatları için ise yeni haftaya girilirken zam beklentisi öne çıkıyor. NTV’nin aktardığı bilgilere göre, 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam uygulanması gündemde.