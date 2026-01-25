Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları 25 Ocak: Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi? Motorine, Benzine zam var mı? İşte güncel rakamlar

22:5125/01/2026, Pazar
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. 25 Ocak 2026 Pazar günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim uygulanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre benzine 27 Ocak gece yarısından itibaren 1 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki değişimlerle birlikte yeniden hareketlendi. 25 Ocak 2026 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yapılmadı.


Benzin fiyatları için ise yeni haftaya girilirken zam beklentisi öne çıkıyor. NTV’nin aktardığı bilgilere göre, 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam uygulanması gündemde.

Motorinin ardından sıra benzinde

Son haftalarda akaryakıt ürünlerinde art arda fiyat güncellemeleri yapıldı. Özellikle motorin fiyatlarına 15 Ocak’tan bu yana gelen zamların toplamı 5 TL’ye yaklaşırken, son artış 23 Ocak’ta 1,43 TL olarak gerçekleşmişti. Motorindeki yükselişin ardından bu kez benzinde fiyat artışı bekleniyor.

27 Ocak’ta zam bekleniyor

Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, benzinin litre satış fiyatına 27 Ocak gece yarısı itibarıyla 1 lira 11 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Böylece vatandaşlar yeni haftada pompada yeni bir fiyat artışıyla karşılaşabilir.


İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar

25 Ocak itibarıyla üç büyük şehirde litre bazında güncel akaryakıt fiyatları şöyle sıralandı:


İstanbul Avrupa Yakası


Benzin: 54,10 TL


Motorin: 57,34 TL


LPG: 29,29 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Benzin: 53,92 TL


Motorin: 57,16 TL


LPG: 28,69 TL


Ankara


Benzin: 55,00 TL


Motorin: 58,42 TL


LPG: 29,17 TL

İzmir


Benzin: 55,27 TL


Motorin: 58,69 TL


LPG: 29,09 TL

Akaryakıt fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde temel hesaplama gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden yapılıyor. Bu tutara ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenerek belirlenen tavan satış fiyatına göre şekilleniyor.

