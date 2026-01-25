Giresun TOKİ kurası heyecanı sona erdi. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Bugün Giresun’da yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri belli oluyor. Saat 11.00’de başlayan TOKİ Giresun kurası ile hak sahipleri belirleniyor. 1676 konutun hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kuralar canlı olarak izlenmekte. İşte TOKİ Giresun kura çekimi sonuçları isim listesi.
TOKİ Giresun kura çekimi sosyal konut projesi takvimi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Giresun kura çekimi bugün çekiliyor. İl genelinde 13 ilçeye yapılacak toplam 1.676 konut, kura yöntemiyle hak sahiplerine dağıtılacak. Kura sonuçları çekilişin ardından e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. İşte TOKİ Giresun kura çekimi sonuçları hak sahibi belirleme kura sonuçları.
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Giresun kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00’de Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla anlık olarak takip edilebilecek.
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Giresun kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Böylece hak sahipleri aynı gün içerisinde asil listeleri kontrol ederek sonuçlarını hızlıca öğrenebilecek.
GİRESUN'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ ADET TOKİ EVİ YAPILACAK?
Merkez - 450
Bulancal - 163
Çamoluk - 63
Çabakçı - 150
Doğankent - 50
Espiye - 100
Görele - 100
Güce - 100
Keşap - 80
Şebinkarahisar - 120
Tirebolu - 100
Yağlıdere - 100
Piraziz - 100
Giresun'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Giresun'da fiyatlar şu şekilde:
Giresun'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Giresun'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Giresun'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.