TOKİ Giresun kura çekilişi saat kaçta? 500 bin TOKİ Giresun bin 676 konut kura çekim bugün mü?

TOKİ GİRESUN BİN 676 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun’da bin 676 konut inşa edilecek. Giresun için kura çekilişi bugün saat 11:00’de Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.