TOKİ Giresun kura çekilişi saat kaçta? 500 bin TOKİ Giresun bin 676 konut kura çekim bugün mü?

09:0325/01/2026, Pazar
Sonraki haber

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Giresun için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. Bin 676 konutun inşa edileceği kentte başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı. TOKİ Giresun kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Giresun etabı için geri sayım başladı. Diğer illerde kura çekimleri tamamlanırken, Giresun’da hak sahiplerinin belirleneceği tarih merakla bekleniyor.

TOKİ GİRESUN BİN 676 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun’da bin 676 konut inşa edilecek. Giresun için kura çekilişi bugün saat 11:00’de Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Giresun TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Giresun TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ konutları Giresun'da nerede hangi ilçede var?

MERKEZ GİRESUN MERKEZ 450

BULANCAK 100

KOVANLIK 63

ÇAMOLUK 63

ÇANAKÇI 150

DOĞANKENT 50

ESPİYE 100

GÖRELE 100

GÜCE 100

KEŞAP 80

ŞEBİNKARAHİSAR 120

TİREBOLU 100

YAĞLIDERE 100

PİRAZİZ 100

#TOKİ
#Giresun Toki Kura Sonuçları
#Toki kura
