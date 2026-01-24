Son dakika Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 24 Ocak AFAD son depremler

Son dakika haberi olarak Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre saat 00.24'te merkez üssü olan deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntının ardından birçok kişi son depremin nerede ve kaç büyüklünde olduğunu araştırmaya başladı. İşte son dakika deprem gelişmeleri...

BALIKESİR 5.1 İLE SALLANDI

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 11 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya ve İstanbul'da da hissedildiği bildirildi.

BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından valilikten açıklama geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu; 'An itibarıyla olumsuz bir durum yok, AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam ediyor.' dedi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.