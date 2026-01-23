PS Store Yeni Yıl indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar ve fiyatları

PlayStation’ın resmi dijital mağazası PlayStation Store’da Yeni Yıl indirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda oyunda %75’e varan indirim uygulanırken, bazı yapımlarda fiyat düşüşleri %85 seviyelerine kadar çıkıyor.

İndirim listesinde özellikle PlayStation’ın sevilen serileri ve geniş oyuncu kitlesine hitap eden yapımlar yer alıyor. Buna göre God of War, 849 TL’den 424,50 TL’ye geriledi. Days Gone Remastered ise 2.149 TL fiyatından 1.289,40 TL seviyesine indi.