PS Store Yeni Yıl indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar ve fiyatları

PlayStation Store’da “Yeni Yıl Fırsatları” kampanyasıyla birçok popüler oyunda yüksek oranlı indirimler başladı. God of War, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us Part II gibi yapımlar dikkat çekerken, bazı oyunlarda indirim oranı %85’e kadar ulaşıyor. Kampanya döneminde seçili oyunlar sınırlı süreyle daha uygun fiyatlardan PlayStation kullanıcılarına sunuluyor.
PlayStation’ın resmi dijital mağazası PlayStation Store’da Yeni Yıl indirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda oyunda %75’e varan indirim uygulanırken, bazı yapımlarda fiyat düşüşleri %85 seviyelerine kadar çıkıyor.
Yeni Yıl kampanyasında öne çıkan oyunlar
İndirim listesinde özellikle PlayStation’ın sevilen serileri ve geniş oyuncu kitlesine hitap eden yapımlar yer alıyor. Buna göre God of War, 849 TL’den 424,50 TL’ye geriledi. Days Gone Remastered ise 2.149 TL fiyatından 1.289,40 TL seviyesine indi.
Spider-Man ve The Last of Us fiyatları dikkat çekti
Kampanya döneminde Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition 185,40 TL’den satışa sunulurken, The Last of Us Part II indirimle 1.311 TL fiyat etiketine sahip oldu. PlayStation Store indirimleri kapsamında aksiyon, macera ve hayatta kalma türlerindeki yapımların önemli bölümünde benzer düşüşler görülüyor.
PS Store “Yeni Yıl Fırsatları” kapsamında indirime giren oyunlar
PlayStation Store’da başlayan indirim döneminde öne çıkan bazı oyunlar şöyle:
Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition — 309 TL → 185,40 TL (-%40)
Batman: Arkham Knight — 699 TL → 174,75 TL (-%75)
Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü — 699 TL → 349,50 TL (-%50)
The Last of Us Part II — 1.749 TL → 1.311,75 TL (-%25)
Bloodborne: Game of the Year Edition — 1.499 TL → 749,50 TL (-%50)
Little Nightmares II PS4 & PS5 — 1.049 TL → 346,17 TL (-%67)
Warhammer 40,000: Darktide — 799 TL → 399,50 TL (-%50)
Need for Speed Heat — 3.499 TL → 349,90 TL (-%90)
Jurassic World Evolution 3 — 2.099 TL → 1.679,20 TL (-%20)
Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 619 TL → 309,50 TL (-%50)
God of War — 849 TL → 424,50 TL (-%50)
Days Gone Remastered — 2.149 TL → 1.289,40 TL (-%40)
Dead by Daylight — 1.299 TL → 519,60 TL (-%60)
Mortal Kombat X — 146,44 TL → 36,61 TL (-%75)
Resident Evil Village — 1.399 TL → 349,75 TL (-%75)
EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5 — 4.000 TL → 1.600 TL (-%60)