TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu'da yapılacak kura çekimi bugün Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kastamonu genelinde toplam 2 bin 380 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. İşte TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Kastamonu hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.
TOKİ Kastamonu kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kastamonu'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 2 bin 380 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Tüm gözler şimdi TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları kazananlar liste sorgulama ekranı detayları.
Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
TOKİ Kastamonu kura çekilişi 23 Ocak Cuma günü Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda saat 14:30’da çekildi. Kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izleme linki için tıklayın