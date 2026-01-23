TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Kastamonu hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

TOKİ Kastamonu kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kastamonu'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 2 bin 380 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Tüm gözler şimdi TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları kazananlar liste sorgulama ekranı detayları.