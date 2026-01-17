Aralık ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Ocak ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Bu ay sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve mülk sahipleri, Aralık dönemine uygulanacak kira zammının nasıl şekilleneceğini araştırıyor. Her ayın başında TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verileri, 12 aylık TÜFE ortalamasını ortaya koyarak yeni kira zam oranını belirliyor. Peki, Ocak ayı kira zammı 2026 ne kadar oldu? TÜİK ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama

1 /4 TÜİK ocak ayı kira artış oranı, öne çıkan ekonomi başlıklarından biri. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak ayı kira artış oranı hesaplandı. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, pek çok farklı kalemin belirlenmesinde etkili olurken, kira zammı hesaplaması da bunlar arasında yer alıyor.

2 /4 2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli oldu. 2025 Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı şöyle;

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

3 /4 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NEKAR OLDU?

2026 yılı Ocak ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranlarına göre şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'na göre Aralık ayı enflasyon oranı: TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

