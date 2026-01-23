Diyanet il il cuma namazı vakitleri 23 Ocak 2026: Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati

Diyanet, 23 Ocak 2026 Cuma günü için il il cuma namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde öğle ezanıyla birlikte cuma namazı eda edilecek. Vatandaşlar, bulundukları ile göre namaz vaktini Diyanet’in resmi namaz vakitleri ekranından öğrenebilecek.
23 Ocak 2026 Cuma günü eda edilecek cuma namazının saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri tablosuyla netleşti. Türkiye genelinde camilere gidecek vatandaşlar, yaşadıkları ilin öğle vaktiyle birlikte cuma namazını kılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde cuma namazı saatleri yoğun şekilde araştırılıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de cuma namazı saatleri
Diyanet’in “namazvakitleri.diyanet.gov.tr” adresinde yer alan bilgilere göre 23 Ocak 2026 Cuma günü namaz vakitleri şehirden şehre farklılık gösteriyor.
Buna göre İstanbul’da cuma namazı 13.21’de, Ankara’da 13.05’te, İzmir’de ise 13.28’de kılınacak.
Diğer illerdeki vakitler de aynı ekran üzerinden il seçilerek görüntülenebiliyor.
TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı ne kadar sürer?
Cuma namazının süresi hutbenin uzunluğuna ve namaz sonrasında kılınan sünnetlere göre değişiyor. Genel olarak cuma namazı, camide geçirilen süreyle birlikte yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanıyor.
Cuma namazı nasıl kılınır?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:
"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.
"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.