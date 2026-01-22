Yeni Şafak
BARAJ DOLULUK ORANI 22 OCAK 2026: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç arttı, hangi seviyede?

Tuğba Güner
11:2522/01/2026, Perşembe
İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 22 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İSKİ, İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair 22 Ocak 2026'da son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İstanbul baraj doluluk oranı 22 Ocak 2026 yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 22 OCAK 2025 VERİLERİ

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 22 Ocak 2026 İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 25,7 olarak kaydedildi.

22 OCAK 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI


İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 22 Ocak Perşembe günü yüzde 25,7 olarak ölçüldü.


Elmalı: %76,17

Darlık: %42,22

Ömerli: %35,78

Istrancalar: %31,28

Alibey: %20,43

Büyükçekmece: %17,99

Terkos: %16,55

Sazlıdere: %15,31

Pabuçdere: %8,08

Kazandere: %6,51






