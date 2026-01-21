Togg T6 ne zaman satışa sunulacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Yeni Togg T6 modeliyle ilgili tüm detaylar

2026-2027 yol haritası

Gelecek döneme ilişkin planlamaları da paylaşan Tosyalı, 2026 yılında üretimin 60 bin adedin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ise 2027 sonuna kadar ulaşılmasının planlandığını kaydetti. Tosyalı, üretim ve satış dengesinin şu aşamada sağlıklı ilerlediğini ve stok birikimine yol açan bir durum bulunmadığını da sözlerine ekledi.