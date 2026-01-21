Yeni Şafak
Togg T6 ne zaman satışa sunulacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Yeni Togg T6 modeliyle ilgili tüm detaylar

22:3121/01/2026, Çarşamba
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos’ta yaptığı açıklamada, daha geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek T6 modelinin 2027 yılında yollara çıkmasının planlandığını söyledi. Tosyalı, üretim rakamlarının hedeflerin üzerinde seyrettiğini ve stok kaynaklı bir sorun bulunmadığını da vurguladı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil hamlesi TOGG, yeni model planlamasıyla yoluna devam ediyor. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Bloomberg HT’ye konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG’un mevcut üretim performansını ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda, yeni model T6’nın 2027 yılında piyasaya sunulacağı bilgisi öne çıktı.

Küresel ekonomi ve ticaret vurgusu

Tosyalı, Davos temasları sırasında küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Uluslararası ticarette kuralların giderek zayıfladığını ifade eden Tosyalı, bu sürecin özellikle sanayi ve üretim merkezli ülkeler açısından daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerin de bu yeni dönemde daha kırılgan bir zeminde ilerlediğini söyledi.

TOGG’da üretim hedefleri aşıldı

Yerli otomobil TOGG’un üretim verilerine de değinen Tosyalı, 2025 yılının 40 bin adetlik üretimle tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde trafikte bulunan TOGG sayısının 100 bin adedi geçtiğini belirten Tosyalı, bu tablonun markaya yönelik talebin sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

2026-2027 yol haritası

Gelecek döneme ilişkin planlamaları da paylaşan Tosyalı, 2026 yılında üretimin 60 bin adedin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ise 2027 sonuna kadar ulaşılmasının planlandığını kaydetti. Tosyalı, üretim ve satış dengesinin şu aşamada sağlıklı ilerlediğini ve stok birikimine yol açan bir durum bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Yeni model T6 geliyor

Mevcut T10X ve T10F modellerinin ardından ürün ailesinin genişleyeceğini belirten Tosyalı, daha geniş kitlelere hitap edecek T6 modelinin 2027’de pazara sunulmasının öngörüldüğünü açıkladı. Yeni modelle birlikte TOGG’un Türkiye iç pazarındaki erişimini artırması hedefleniyor.

#togg t6
#togg
#yerli otomobil
#fuat tosyalı
#tosyalı holding
#davos
#elektrikli araç
#türk otomotiv
#yerli üretim
#Togg T6 ne zaman satışa çıkacak
#Yeni Togg T6
