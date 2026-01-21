TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekilişleri hız kesmeden devam ederken, 29 Aralık’ta Adıyaman’dan başlayan süreç belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor. Çekilişlerin ilerlemesiyle birlikte gözler sıradaki illere çevrilirken, Bursa’da inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihini merakla bekliyor. TOKİ Bursa kura çekilişi 2026’da ne zaman yapılacak? 500 bin konut projesi kapsamında Bursa için tarih netleşti mi? ve Bursa TOKİ kura çekilişine katılacak hak sahibi aday listesi açıklandı mı? soruları gündemdeki yerini koruyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut atılımlarından biri olarak gösterilen 500 bin konut projesinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde heyecan doruğa çıkmış durumda. TOKİ’nin yürüttüğü kura süreçlerinde çok sayıda şehirde hak sahipleri netleşirken, Bursa’da hayata geçirilecek projeler için bekleyiş sürüyor. Kent genelinde inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi öncesinde geri sayım başladı. Vatandaşlar ise “TOKİ Bursa 17 bin 225 sosyal konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ BURSA 17 BİN 225 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa’da 17 bin 225 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Bursa için henüz belli olmadı. Bursa sosyal konut kura tarihinin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
BURSA'DA TOKİ KONUTLARI NEREDE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Bursa'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550
BÜYÜKORHAN 100
GEMLİK 3000
HARMANCIK 100
İNEGÖL 4000
İZNİK 250
KELES 100
MUDANYA 300
MUSTAFAKEMALPAŞA 750
ORHANELİ 175
ORHANGAZİ 400
YENİŞEHİR 500
Bursa'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Bursa'da fiyatlar şu şekilde:
Bursa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bursa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bursa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.