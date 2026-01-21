Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman yapılacak? 500 bin konu Bursa kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?

TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman yapılacak? 500 bin konu Bursa kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?

15:5821/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekilişleri hız kesmeden devam ederken, 29 Aralık’ta Adıyaman’dan başlayan süreç belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor. Çekilişlerin ilerlemesiyle birlikte gözler sıradaki illere çevrilirken, Bursa’da inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihini merakla bekliyor. TOKİ Bursa kura çekilişi 2026’da ne zaman yapılacak? 500 bin konut projesi kapsamında Bursa için tarih netleşti mi? ve Bursa TOKİ kura çekilişine katılacak hak sahibi aday listesi açıklandı mı? soruları gündemdeki yerini koruyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut atılımlarından biri olarak gösterilen 500 bin konut projesinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde heyecan doruğa çıkmış durumda. TOKİ’nin yürüttüğü kura süreçlerinde çok sayıda şehirde hak sahipleri netleşirken, Bursa’da hayata geçirilecek projeler için bekleyiş sürüyor. Kent genelinde inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi öncesinde geri sayım başladı. Vatandaşlar ise “TOKİ Bursa 17 bin 225 sosyal konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ BURSA 17 BİN 225 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa’da 17 bin 225 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Bursa için henüz belli olmadı. Bursa sosyal konut kura tarihinin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

BURSA'DA TOKİ KONUTLARI NEREDE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Bursa'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550

BÜYÜKORHAN 100

GEMLİK 3000

HARMANCIK 100

İNEGÖL 4000

İZNİK 250

KELES 100

MUDANYA 300

MUSTAFAKEMALPAŞA 750

ORHANELİ 175

ORHANGAZİ 400

YENİŞEHİR 500

Bursa'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Bursa'da fiyatlar şu şekilde:

Bursa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Bursa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Bursa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Bursa TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Bursa kurası
#TOKİ sosyal konut kura tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin konut Manisa kura çekimi ne zaman tarih açıklandı mı?