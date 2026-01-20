Sürücüler için kritik gece: Motorine bu gece yarısı zam var mı? Benzine indirim ya da zam gelecek mi? İşte 20 Ocak güncel akaryakıt fiyatları ve beklentiler

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kapıda. Motorine bu gece yarısı beklenen zam, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendirirken gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, 20 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde pompa fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. “Motorin ne kadar olacak, benzine zam ya da indirim var mı?” soruları en çok aranan başlıklar arasına girerken, güncel akaryakıt fiyatları ve zam ihtimali sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

1 /6 Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibi, 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmadığını yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının seyrini koruması ve döviz kurundaki baskı, özellikle motorin fiyatlarında yeni bir artışı gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarına göre motorine bu gece yarısından sonra zam gelmesi bekleniyor.

2 /6 Motorine zam var mı? Motorin litre fiyatının, 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 TL artacağı ifade ediliyor. Son günlerde akaryakıt piyasasında sık aralıklarla yaşanan fiyat güncellemeleri, sürücülerin bütçe planlamasını zorlaştırıyor. Benzin tarafında ise kısa vadede yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

3 /6 Benzin fiyatlarında son durum Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında hızlı bir hareketlilik yaşanmıştı. 16 Ocak 2026 gecesi benzine 1,61 TL zam yapılmış, yalnızca bir gün sonra 95 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımıştı. Bu dalgalı tabloya rağmen, 20 Ocak itibarıyla benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim öngörülmüyor.

4 /6 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 20 OCAK 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.00 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.86 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 53.83 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.69 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28.69 TL

5 /6 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 20 OCAK 2026 Ankara'da benzin litre fiyatı: 54.90 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.94 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 29.17 TL



