BİLSEM sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler ve velileri BİLSEM hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2026 yılında BİLSEM’e katılmak isteyen öğrenciler, sınav sürecine dair tüm detayları araştırıyor. Peki, BİLSEM takvimi açıklandı mı? 2026 BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM 2026 takvimi ve başvuru süreçleri hakkında bilinmesi gerekenler…
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bu sene yoğun ilgi görüyor. Binlerce öğrenci ve velisi 'BİLSEM takvimi belli oldu mı?', 'BİLSEM başvuruları ne zaman yapılır?' sorularının yanıtını araştırıyor. Peki BİLSEM başvuruları ne zaman 2026? BİLSEM takvimi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
BİLSEM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
BİLSEM’e öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-okul üzerinden doldurulan gözlem formlarıyla resmen başlıyor. Bilsem takvimi ise şöyle;
21-27 Kasım 2025: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından Gözlem Formlarının Doldurulması (Aday gösterme).
28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.
09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin yayımlanması.
15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.
27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), akademik, sanatsal veya zihinsel alanda özel yetenekli öğrencilerin ilkokul döneminden itibaren destek eğitim programlarına katılabildiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarına verilen addır. Öğrenciler burada genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olur.