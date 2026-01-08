Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? Türkiye’de yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanım süresi ve IMEI kayıt işlemleri, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yurtdışı vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu. Yeniden değerleme oranı ile birlikte IMEI kayıt ücreti zammı da değişti. Yeniden değerleme oranı ile Yurt dışından gelen telefon açtırma ücreti 2026 (IMEI kayıt ücreti) değişti mi, zam mı geldi? IMEI kayıt ücreti 2026 yılında ne kadar olacak? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yurt dışı cep telefonlarına yönelik IMEI kayıt işlemi ile ilgili olarak da açıklama geldi. İşte yeni tutar.
TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu oran, 2026 yılında uygulanacak harç ve vergilere doğrudan etki edecek. Yeniden değerleme oranı ile 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2026
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2026?
Yurt dışından alınan cep telfonlarının ülkemizde Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom hatlarıyla sorunsuz çalışması için IMEI (International Mobile Equipment Identity) zorunlu...
Yeni yıl ile birlikte vatandaşlar kayıt ücreti için 54 bin 258 lira ödeyecek.
Kayıtsız, çalıntı veya klonlu cihazların kullanımının engellenmesini sağlayan bu uygulamayı vatandaşların 120 gün içinde yaptırması gerekiyor.
BTK'DAN IMEI AÇIKLAMASI
"E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır. Konuya ilişkin bilgilendirmeler aşağıda sunulmaktadır:
Cep telefonunuza ait IMEI numarasının haberleşme hizmetlerine kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek için *#06# tuşlayarak ekranda görüntülenen IMEI numaralarını IMEI Sorgulama hizmeti üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yapılan sorgulamada “Durum” kısmında IMEI numarasının kayıtlı olduğuna dair ibarenin görülmesi halinde, tarafınıza iletilen mesajı dikkate almayınız.
IMEI KAYDI OLMAYAN YURT DIŞI TELEFONLAR NE ZAMAN KULLANIMA AÇILIR?
IMEI kaydı yapılmamış yurt dışı telefonlar için 1 Ocak 2026 tarihi, sürecin dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Sistemsel yoğunluk nedeniyle bazı cihazlarda açılma işlemi birkaç gün sürebiliyor; ancak şebeke erişimi yasal zeminle yeniden sağlanmış oluyor. Bu fırsat, kayıt yaptırmamış kullanıcılar için cihazlarını yeniden kullanmaya başlama ve e-Devlet üzerinden kalıcı kayıt işlemini tamamlama aşamasını da beraberinde getiriyor.
IMEI NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
IMEI numarası, cihazın yasal sahibini tanımlamak ve çalıntı durumunda cihazın izlenmesini sağlamak için gereklidir. Ayrıca, cihazın yasal olarak kullanılmasını sağlamak için operatörler tarafından kaydedilmesi gerekmektedir. IMEI numaraları ticaret ve güvenlik açısından oldukça önemli seri numaralardır.
IMEI KAYDI NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)
IMEI kaydı yapmak oldukça önemlidir, çünkü kayıtlı bir IMEI numarası, cihazın yasal sahibini tanımlar. Yurt dışından getirilen veya yurt dışında bulunan cihazların IMEI kaydını e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. 120 gün içinde yurda dönüş yapmanız ve güncel IMEI kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir. Eğer IMEI kaydı yapılmazsa, yasal işlem başlatılır ve cihaz kapatılır.
IMEI kaydı ödeme adımınızı tamamlamak için genellikle şu adımları izlemeniz gerekir:
e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
"Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama" sekmesine gidin ve "IMEI Kaydet" seçeneğine tıklayın.
"Devam Et" butonuna tıkladıktan sonra, kayıt hakkınızın olup olmadığını kontrol edin.
Kendiniz veya çocuğunuz adına kayıt yapmak için uygun seçeneği seçin.
IMEI kodunu girin ve gerekli bilgileri doldurun.
Yurda giriş belgesi bilgilerini girerek devam edin.
Kayıt bilgilerinizi kontrol edin ve vergi ödeme işlemine geçin.
Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi'ni seçerek ödeme yapın.
Ödeme onaylandıktan sonra e-Devlet'ten ödemeyi kontrol edin.
Kayıt tamamlandığında "IMEI Numarası Kayıtlı" bilgisini alacaksınız.
IMEI KAYDI NE KADAR SÜRE İÇİNDE YAPILMALI?
IMEI kaydı işlemi için, yurt dışından getirilen bir cihazın kullanıcısı, pasaportla yurt içine giriş yaptıktan sonraki 120 gün içinde kaydı yapmak zorundadır. Ayrıca, aynı pasaportla son üç yıl içinde başka bir telefona kayıt yapılmamış olmalıdır. Özetle, yurt dışından getirilen bir telefonun IMEI kaydı yapılmadan kullanımı 120 günle sınırlıdır. Bu süreyi aşarsanız, cihazınızın şebeke erişimi kapatılabilir ve yasa dışı kullanılması halinde para cezası alabilirsiniz.
IMEI, benzersiz ve saklanması gereken bir tanımlayıcıdır. Güvenlik, ticaret gibi nedenler ve yasal sorunlarla karşılaşmamak için IMEI kaydınızı yapmayı unutmayın.