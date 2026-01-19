Yeni Şafak
TOKİ Elazığ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte teslim programı

TOKİ Elazığ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte teslim programı

19/01/2026, Pazartesi
TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.

Elazığ Merkez Yemişlik Mah. 602 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri TOKİ tarafından açıklandı. Peki TOKİ Elazığ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte teslim tarihleri.

Elazığ Merkez Yemişlik Mahallesi'nde 287 sosyal konut inşa edildi. TOKİ sosyal konutların hak sahiplerine teslim tarihini duyurdu.

TOKİ Elazığ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Elazığ Merkez Yemişlik Mah. 602 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri 26 Ocak 2026 - 03 Şubat 2026 tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde “Koltek Müşavirlik A.Ş.” tarafından Proje şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi,

3) Banka nezdinde imzalanmış olan KDV Taahhütnamesi. (Konut alıcılarının teslim işleminden önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Elazığ Harput Şubesi’ne giderek imzalamaları gerekmektedir.)

