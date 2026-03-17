Ramazan ayının ruhuna uygun olarak yardımlaşmanın arttığı bu günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı merakla beklenen 2026 yılı fitre miktarını 240 TL olduğunu duyurdu. Bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacı esas alınarak belirlenen bu rakam, aynı zamanda tutulamayan oruçlar için ödenecek olan fidye bedelini de temsil ediyor. Peki, bayramda fitre verilir mi? Ramazan fitresi (fıtır sadakası) ve fidye ne zamana kadar verilebilir? 2026 Fitre son günü ne zaman, hangi gün?

1 /5 2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

2 /5 FİTRE BAYRAMDA VERİLİR Mİ, NE ZAMANA KADAR VERİLMELİ? Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.

3 /5 FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ? Fitre ve zekatın verilebileceği kişiler Kur'an-ı Kerim'de (Tevbe Suresi, 60. Ayet) açıkça belirtilmiştir. Temel kural, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı, dinen yoksul sayılan Müslümanlara verilmesidir. Kimlere Verilir: Yoksullar, düşkünler, borçlular, ihtiyaç sahibi öğrenciler, fakir olan kardeşler, amca, dayı, hala, teyze ve onların çocukları. Kimlere Verilmez: Anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar (usûl), çocuklar, torunlar (fürû) ve eşler birbirlerine fitre veremezler. Ayrıca dinen zengin sayılan kişilere de fitre verilmez.





4 /5 FİTRE VE FİDYE NERE GÖRE, NASIL HESAPLANIR? Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

