İsrail basını, İsrail ordusunun İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldığını iddia etti. Ali Laricani, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından görevine atanarak 15 Ağustos 2005'ten 20 Ekim 2007'e kadar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri oldu. Ali Laricani, rejimi ayakta tutan isim"olarak da anılıyor.
İsrail basını, İran'ın en kritik isimlerinden biri olan Güvenlik Şefi Ali Laricani'nin dün gece düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Hamaney'in ölümünün ardından yerine geçici olarak Ali Rıza Arifi atanmıştı. Yapılan seçimde Müctema Hamaney İran’ın yeni dini lideri olmuştu.
Ali Laricani kimdir?
Ali Erdeşir Laricani, 9 Haziran 1958 tarihinde Necef’te doğdu. Larijani'nin babası Mirza Haşim Amuli üst düzey dini bir makam olan "Ayetullah" unvanına sahipti. Kardeşi Sadık Erdeşir Laricani de siyasi kariyerini inşa ederken "Ayetullah" unavanına ulaştı ve 2009-2019 yılları arasında İran yargısını yönetti. Bir diğer kardeşi Muhammed Cevad Laricani ise Hamaney'e danışmanlık yapmış kıdemli bir dış politika figürü.
Kayınpederi, Murtaza Mutahhari de 1979 İslam Devrimi'nde Humeyni'nin yakın çevresinde bulunan bir din adamıydı.
Larijani 1981'de "rejimin bekçisi" olarak bilinen Devrim Muhafızları'na katıldı ve 1980'lerdeki İran-Irak savaşının ilk yıllarında kumandan olarak görev aldı.
Daha sonra bir dini okula kayıt oldu ancak daha sonra ilgisi bilgisayar bilimi ve matematik alanına kaydı. Bu alanlarda dereceler aldıktan sonra Tahran Üniversitesi'nde Batı felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Akademik çalışmaları, doktora tezini de hakkında yazdığı Alman filozof Immanuel Kant üzerinde yoğunlaşmıştı.
Felsefe eğitimini sürdürürken savaş tecrübesi ve aile bağlarını kullanarak siyasi bir kariyer inşa etmeye başladı ve 1992'de Kültür Bakanı oldu. 1994'te de Hamaney tarafından Radyo Televizyon Kurumu başkanı olarak atandı ve bu görevi 10 yıl boyunca sürdürdü.
2005'te cumhurbaşkanı adayı oldu ancak yalnızca yüzde 6 oy aldı. Seçimi ikinci turda muhazakar siyasetçi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi genel sekreteri ve İran'ın baş nükleer müzakerecisi oldu. Ahmedinejad'la görüş ayrılıkları nedeniyle 2007'de bu görevinden ayrıldı. 2008'de meclis başkanlığı görevini elde etmeyi başardı ve bu görevi 12 yıl boyunca sürdürdü. Sekreterlik görevinde İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere ulusal güvenlik konularında en üst müzakereci olarak görev yaptı.