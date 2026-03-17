2005'te cumhurbaşkanı adayı oldu ancak yalnızca yüzde 6 oy aldı. Seçimi ikinci turda muhazakar siyasetçi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi genel sekreteri ve İran'ın baş nükleer müzakerecisi oldu. Ahmedinejad'la görüş ayrılıkları nedeniyle 2007'de bu görevinden ayrıldı. 2008'de meclis başkanlığı görevini elde etmeyi başardı ve bu görevi 12 yıl boyunca sürdürdü. Sekreterlik görevinde İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere ulusal güvenlik konularında en üst müzakereci olarak görev yaptı.