Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorin ve benzine zam gelecek mi? 17 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanma ve Orta Doğu’daki gerilim akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğini kısıtlaması sonrası Brent petrol yükselirken, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatları da yakından takip edilmeye başlandı. Çarşamba gününden itibaren benzinde sınırlı bir fiyat artışı beklentisi bulunuyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatları 17 Mart 2026 Salı günü araç sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Orta Doğu’daki gelişmeler ve Brent petrol fiyatındaki yükseliş, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Benzine zam beklentisi gündemde
ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan askeri gerilim enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açarken Brent petrol fiyatı da yükseliş eğilimine girdi. Bu gelişmeler doğrultusunda benzine 2,17 TL civarında bir artış öngörülüyor.
Ancak Türkiye’de uygulanan Eşel Mobil Sistemi kapsamında söz konusu artışın büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak. Bu nedenle zam miktarının yalnızca yüzde 25’lik kısmının, yani yaklaşık 54 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul’da 17 Mart itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları iki yakada farklı seviyelerde işlem görüyor.
Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 61,41 TL seviyesinde bulunurken motorin 65,91 TL’den satılıyor. LPG fiyatı ise 30,49 TL olarak kaydedildi.
Anadolu Yakası’nda ise benzin litre fiyatı 61,26 TL, motorin 65,76 TL ve LPG 29,89 TL seviyesinde bulunuyor.
Ankara ve İzmir’de pompa fiyatları
Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 62,38 TL, motorin 67,03 TL ve LPG 30,37 TL seviyesinde.
İzmir’de ise benzin 62,65 TL’den satılırken motorinin litre fiyatı 67,31 TL olarak görülüyor. LPG fiyatı ise 30,29 TL seviyesinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatları Türkiye’de uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak günlük bazda değişebiliyor. Bu nedenle sürücüler özellikle Brent petrol fiyatındaki gelişmeleri ve yapılabilecek yeni zam ya da indirim kararlarını yakından izlemeyi sürdürüyor.