Nene hat-trick yaptı: Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti | ÖZET

21:55 17/03/2026, Salı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Nene'nin yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe - Gaziantep FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 


Sarı-lacivertliler evinde rakibini 4-1’lik skorla mağlup ederek moral buldu.


Dorgeles Nene maçta 3 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Kante ise sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. 


Gaziantep FK’nın tek golü ise penaltıdan Alexandru Maxim’den geldi.


Fenerbahçe bu sonuçla puanını 60’a çıkararak maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e düşürdü. 


Gaziantep FK ise 33 puanla 9. sırada yer aldı. 


FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Gaziantep FK maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


En güzel Çanakkale Zaferi şiirleri 2026: 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, anlamlı anma mesajları