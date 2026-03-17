Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Nene'nin yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe - Gaziantep FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



2 /7 Sarı-lacivertliler evinde rakibini 4-1’lik skorla mağlup ederek moral buldu.



3 /7 Dorgeles Nene maçta 3 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Kante ise sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.



4 /7 Gaziantep FK’nın tek golü ise penaltıdan Alexandru Maxim’den geldi.



5 /7 Fenerbahçe bu sonuçla puanını 60’a çıkararak maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e düşürdü.



6 /7 Gaziantep FK ise 33 puanla 9. sırada yer aldı.

