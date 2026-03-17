Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini yayınladı. Açıklanan takvime göre, mart ayındaki ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili üst üste geldi. Bu durum hem öğrenciler hem de veliler için tatil planlamasını etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı, tatil uzatılacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
- 19 Mart 2026 Perşembe arife
- 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü
- 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü
- 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.
Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.
2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.
İKİNCİ DÖNEMDEKİ RESMİ TATİLLER
Bakanlığın açıkladığı takvime göre, ikinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Buna göre:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı, cuma günü kutlanacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı günü öğrencilerin ve öğretmenlerin takviminde yer alıyor. Bu planlama, öğrencilerin tatil ve eğitim süreçlerini önceden organize etmelerine imkan sağlıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler bayramı uzun bir tatil dönemiyle değerlendirebilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak. Bu takvim, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin tatil ve planlamalarını net bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor.