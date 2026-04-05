Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru muydu? Eski hakemler değerlendirdi

22:16 5/04/2026
5/04/2026
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı.
Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı son dakikada kazandığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederken, Dorgeles Nene ile gelen penaltı kararı tartışmaları beraberinde getirdi. Eski hakemler, sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıyı değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin Dorgeles Nene ile kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Beşiktaşlı Agbadou'nun müdahalesiyle Malili futbolcu ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Yasin Kol tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular pozisyonun faul olmadığı ve ceza sahası dışında yaşandığı yönünde itirazlarda bulunsa da VAR'dan tavsiye gelmedi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu maçın skorunu belirledi.

Mark Clattenburg:
"Eğer temas dışarıda başlayıp dışarıda devam ediyorsa, bu durumda karar dışarıda bir temas olarak değerlendirilmelidir. Ancak ben temasın içeride olduğunu düşünüyorum. Ben de hakemin kararına katılıyorum."
Ahmet Çakar:
“Bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır!"
Deniz Ateş Bitnel:
"Maçın başında bir çok basit faulleri veren , sonrasında ise olan faulleri vermeyip oyunu devam ettiren Yasin Kol, benzer durumda bir çok pozisyonu devam ettirmişken son verdiği penaltı kararı benim de içime sinmedi!!!"
Serdar Akçer:
"VAR müdahalesi olmayacak bir pozisyon ve saha kararı olarak hakemin vermesi gereken bir durum. Ben pozisyonun devam etmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Penaltı diye çaldığı anda, Yasin Kol'un yerine bakın derim, en az 30 metre uzakta."
Fırat Aydınus:
"Ben penaltı olarak değerlendirmiyorum. Çok ama çok ağır bir karar."
Erman Toroğlu:
"Ben önce ayağına geldi diye tahmin ettim, o sırada topa dokunmuş dokunmamış mı o önemli. Önce ayağa mı geliyor topa mı geliyor ona bakmak lazım. Bu pozisyonda penaltı değil gibi gözüküyor. Ayağını atıyor gibi topa. Yan açıda önce futbolcuya geliyor gibi. Net penaltı değil, ilk görüşte aldandım. VAR’ın çağırması lazım. Net gördüm penaltı değil."
Aleks Tascıoğlu:
"Pozisyon penaltı değil. Devam etmeliydi. Yasin Kol'un yorumuna katılmıyorum."



İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İOKBS 2026 bursluluk sınavı tarihi