Süper Lig'de 28. haftanın ikinci derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 90+10. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.





Derbiye maçın son dakikalarındaki penaltı pozisyonu damga vurdu. Hakem Yasin Kol, VAR ile uzun süre görüştü ancak kararını değiştirmedi. Beşiktaş Kulübü, penaltı kararını 'skandal' olarak nitelendirdi.





Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle maç eksiği bulunan lider Galatasaray ile puan farkını bire indirirken, Trabzonspor'la ise durumu eşitledi. Beşiktaş ise 52 puanda 4 sırada kaldı.









Şok sakatlıklar

Fenerbahçe'den Marco Asensio, Beşiktaş'ta da Amir Murillo karşılaşmada yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Kafa travması geçiren Murillo, hastaneye kaldırıldı.





Fenerbahçe 11 yabacıyla çıktı





Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.





Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.









Skriniar, 1,5 ay sonra sahada





Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.





Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı.





Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.













Maçın önemli dakikaları





1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.





10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.





25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.





40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.





Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.





56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.





Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.





61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.





73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.





74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.





85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.





90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.





90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.





Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.











