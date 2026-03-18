İstanbul, 20 Mart 2026 Cuma sabahı, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ardından bayram coşkusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehrin her iki yakasında milyonlarca mümin, sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha tazeleyecek. Diyanet İstanbul bayram namazı saatini açıkladı. İstanbul’da hangi ilçede bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul'daki bayram namazına dair hazırlıklar, önemli vakitler ve öne çıkan detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, İstanbul genelinde bayram namazı vakti belirlendi. 20 Mart sabahı güneşin yükselmesiyle birlikte binlerce camide aynı anda tekbirler yükselecek.
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul için bayram namazı saati 07.39 olarak açıklandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde dakikalık oynamalar yaşanabilse de, genel merkez vakti bu saat üzerinden takip edilecek. Vatandaşların namaz vaktinden en az 15-20 dakika önce camilerde hazır bulunması, hem saf düzeni hem de bayram vaazını dinlemek açısından önem taşıyor.
BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MIDIR?
İslam hukukuna göre bayram namazının hükmü, mezheplere göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de büyük çoğunluğun tabi olduğu Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılmak, cuma namazı farz olan erkekler üzerine vaciptir. Şafiî mezhebine göre ise bu namazı kılmak sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki bilgilendirmesine göre; hür, mukim (yolcu olmayan), sağlıklı ve erkek olan her Müslüman'ın bayram namazına katılması tavsiye edilir. Bayram namazı, Müslümanların bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği, toplumsal bir şükür ibadeti olma niteliği taşır.
HUTBE DİNLEMEK VACİPTİR
Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini irad eder. Bayram namazı hutbesini dinlemek, namazın tamamlayıcı bir parçasıdır ve cemaatin sükunetle dinlemesi tavsiye edilir. Namaz sonrası yapılacak bayramlaşma törenleri ise İslam dininin kardeşlik ve birlik vurgusunu pekiştiren en güzel geleneklerden biri olarak bu yıl da İstanbul'un dört bir yanında yaşanacak.
İstanbul'da Bayram Namazı Kılınacak Tarihi Camiler
İstanbul'un simgesi haline gelmiş tarihi camiler, her bayramda olduğu gibi bu yıl da merkezi duraklar olacak.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: Yeniden ibadete açıldığı günden bu yana bayramların en yoğun adresi olan Ayasofya, bu yıl da sabahın ilk ışıklarıyla dolup taşacak.
Sultanahmet Camii: "Mavi Cami" olarak bilinen bu abidevi yapı, geniş avlusuyla binlerce kişiyi ağırlamaya hazır.
Büyük Çamlıca Camii: Anadolu Yakası'nın en görkemli ibadet merkezi, modern mimarisi ve devasa kapasitesiyle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.
Eyüp Sultan Camii: İstanbul'un manevi kalbi olan Eyüp Sultan, sadece namaz için değil, namaz sonrası kabir ziyaretleri ve dualar için de binlerin buluşma noktası olacak.
Süleymaniye ve Fatih Camileri: Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Süleymaniye ve Fatih Sultan Mehmet’in mirası Fatih Camii, geleneksel bayram atmosferini yaşamak isteyenlerin tercihi.
Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram sabahı yaşanabilecek yoğunluğa karşı ek önlemler alıyor:
Toplu Taşıma: Bayramın birinci günü toplu taşıma araçlarının (Metro, Metrobüs, Marmaray ve İETT) ücretsiz veya indirimli hizmet vermesi bekleniyor.
Güvenlik: Emniyet ekipleri, özellikle cami girişlerinde ve ana arterlerde trafiği düzenlemek, vatandaşların huzur içinde ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla görev başında olacak.
Hazırlıklar: İlçe belediyeleri, cami bahçelerinde ve çevresinde temizlik ile gül suyu sıkma çalışmalarını tamamlayarak bayram sabahına hazır hale getirdi.