BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MIDIR?





İslam hukukuna göre bayram namazının hükmü, mezheplere göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de büyük çoğunluğun tabi olduğu Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılmak, cuma namazı farz olan erkekler üzerine vaciptir. Şafiî mezhebine göre ise bu namazı kılmak sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki bilgilendirmesine göre; hür, mukim (yolcu olmayan), sağlıklı ve erkek olan her Müslüman'ın bayram namazına katılması tavsiye edilir. Bayram namazı, Müslümanların bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği, toplumsal bir şükür ibadeti olma niteliği taşır.