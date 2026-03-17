Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21-22 Mart’ta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş “Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul’da 20–21–22 Mart tarihlerinde metro, metrobüs, otobüs ve diğer bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı bayram ulaşım düzenlemesine göre, belirli hatlarda İstanbulkart ile yapılan geçişlerde ücret alınmayacak. Peki Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak, uygulama hangi gün başlayacak ve Marmaray da bu kapsama dahil mi? İşte bayram ulaşımına ilişkin detaylar.

İBB tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı’nın ilk üç günü boyunca belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Bu kapsamda İETT’ye bağlı otobüsler, metrobüs hatları, nostaljik tramvay ve tarihi tünel seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ayrıca Adalar’da hizmet veren elektrikli araçlar da bayram süresince ücretsiz ulaşım sağlayacak.



Bayram döneminde yoğunluk yaşanmaması için toplu taşıma seferlerinin tam kapasiteyle sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, ihtiyaç halinde ek seferlerin de devreye alınabileceğini ifade etti. Böylece İstanbulluların bayram ziyaretlerini ve şehir içi yolculuklarını daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor.



Bayram döneminde yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de benzer kararlar alındı. Malatya, Tekirdağ, Gaziantep ve Mersin gibi bazı büyükşehirlerde de Ramazan Bayramı süresince belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Bu uygulamalarla vatandaşların bayram ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi amaçlanıyor.