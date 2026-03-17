Liverpool - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Liverpool karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool ile Anfield’da karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılı temsilci, bu avantajı koruyarak Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.
Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Liverpool ile Galatasaray arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. İngiltere’nin Liverpool kentindeki Anfield Stadı’nda yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool–Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.
Galatasaray turu nasıl geçer?
İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Galatasaray için Anfield’daki rövanşta birçok senaryo bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet ya da beraberlik alması halinde doğrudan çeyrek finale yükselecek. Liverpool’un tek farklı galibiyeti ise karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak. İngiliz ekibinin iki veya daha fazla farklı kazanması durumunda ise turu geçen taraf Liverpool olacak.
Bu sezon üçüncü kez karşılaşacaklar
Galatasaray ile Liverpool, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce lig etabında ve son 16 turunun ilk maçında karşılaşan iki ekipten her iki mücadeleyi de Galatasaray 1-0’lık skorlarla kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Anfield’da da benzer bir sonuç alarak turu geçmeyi hedefliyor.
Galatasaray’da eksik ve kart sınırındaki isimler
Galatasaray’da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek. Bunun dışında kadroda önemli bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte kaleci Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu isimlerin kart görmesi halinde olası çeyrek finalin ilk maçında forma giymeleri mümkün olmayacak.
Hedef 7. kez çeyrek final
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yedinci kez çeyrek finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce 1962-63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında Avrupa’nın en iyi sekiz takımı arasına girmeyi başarmıştı.
Osimhen rekorun peşinde
Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen de Anfield’daki mücadelede önemli bir istatistiğin peşinde olacak. Nijeryalı oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı 7 golle Burak Yılmaz’ın bir Türk kulübü formasıyla bir sezonda attığı 8 gollük rekoruna yaklaşmış durumda.