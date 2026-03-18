Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de arefe günü PTT açık mı? sorusu oldu. Bu yıl arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye genelinde postaneler yarın yani arefe günü yarım gün mesai yapacak. Peki Arefe günü PTT kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı için sayılı gün kalırken gözler arefe günü tarihine çevrildi. Bayram boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacağından vatandaşlar, resmi kurumlarda işlem yapabilecekleri son tarihi araştırıyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl uzatılmazken arefe günüyle birlikte toplam 3.5 gün tatil yapılacak. Arefe günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer işletmelerin çalışma durumları merak ediliyor.

Arefe günü PTT açık mı kapalı mı olacak? 2026 Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Postaneler normal mesai saatlerinde açıktır. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için PTT saat 12:30 - 13:00 itibarıyla hizmet vermeyi durdurur.