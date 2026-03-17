Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor: Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte 17-18 Mart maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 17-18 Mart tarihlerinde futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda çeyrek finale yükselen takımlar bu karşılaşmaların ardından belli olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, nereden izlenir ve maçlar saat kaçta başlayacak? İşte TRT 1 ve tabii Spor yayın bilgileri ile Şampiyonlar Ligi maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 17 ve 18 Mart tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında çeyrek finale kalacak takımlar bu karşılaşmaların ardından netleşecek. Türkiye’de futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşma ise Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında oynayacağı kritik mücadele oldu.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ve tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Haftanın en çok dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Liverpool – Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
Aynı saatlerde oynanacak diğer karşılaşmalar ise tabii Spor platformu aracılığıyla futbolseverlere sunulacak. Bu platform üzerinden farklı maçların aynı anda takip edilmesi mümkün olacak.
Galatasaray’ın Liverpool deplasmanı için heyecanlı bekleyiş
Türk futbolunu temsil eden Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık skor avantajıyla Liverpool deplasmanına çıkacak. Rövanş karşılaşması, sarı-kırmızılıların çeyrek finale yükselip yükselemeyeceğini belirleyecek. Bu nedenle Türkiye’de gözler özellikle bu mücadeleye çevrilmiş durumda.
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 17 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 17 Mart Salı günü başlayacak. Günün programı şu şekilde:
20.45 Sporting – Bodo/Glimt (tabii Spor)
23.00 Chelsea – PSG (tabii Spor)
23.00 Manchester City – Real Madrid (tabii Spor)
23.00 Arsenal – Bayer Leverkusen (tabii Spor)
18 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı
Rövanş karşılaşmaları 18 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları şöyle:
20.45 Barcelona – Newcastle United (tabii Spor)
23.00 Liverpool – Galatasaray (TRT 1)
23.00 Bayern Münih – Atalanta (tabii Spor)
23.00 Tottenham – Atletico Madrid (tabii Spor)
Bu iki günün ardından son 16 turunu geçen takımlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.