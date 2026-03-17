Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? 17 Mart City-Madrid maçı yayın bilgileri

20:0517/03/2026, Salı
Manchester City-Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City ile Real Madrid kozlarını İngiltere’de paylaşacak. İlk maçta sahadan 3-0 galip ayrılan Real Madrid avantajlı durumda bulunuyor. Futbolseverler kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini ve milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağını merakla takip ediyor.

Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk mücadelede aldığı 3-0’lık galibiyet sayesinde tur için önemli bir avantaj elde etti. İngiltere’de oynanacak karşılaşmada gözler hem turu geçecek takımda hem de milli futbolcu Arda Güler’in sahaya çıkıp çıkmayacağında olacak.

Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Manchester City–Real Madrid karşılaşması 17 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere’nin Manchester kentinde oynanacak Manchester City–Real Madrid maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek takım bu karşılaşmanın ardından belli olacak.

Manchester City-Real Madrid muhtemel 11’leri

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları şu şekilde:

Manchester City:
Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Bernardo, Rodri, O'Reilly, Semenyo, Haaland, Cherki
Real Madrid:
Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Arda Güler, Vinicius Jr

Manchester City ile Real Madrid 19. kez karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sık sık karşı karşıya gelen Manchester City ile Real Madrid, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 19. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda İngiliz ekibi 6 galibiyet elde ederken, Real Madrid sahadan 7 kez galip ayrıldı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.




#manchester city
#real madrid
#uefa şampiyonlar ligi
#son 16 turu
#rövanş maçı
#futbol
#şampiyonlar ligi maçı
#Maç hangi kanalda
#Maç saat kaçta
#Şifresiz canlı maç izle
