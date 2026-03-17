UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid evinde Manchester City'i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00'de oynanacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Çeyrek final kapısını ilk maçta aldığı 3-0'lık skorla aralayan Real Madrid'de bu akşam Arda Güler'in ilk 11'de olması bekleniyor. Real Madrid - Manchester City maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.
Real Madrid'e rakip olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kaybeden Manchester City (1G), daha önceki 12 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı (4G 5B 3M).
Real Madrid, Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında beşinci kez turnuvanın dışına itmek için sahaya çıkacak (2024/25, 2023/24, 2021/22 & 2015/16). Kupa tarihinde bir rakibine daha fazla elenen tek takım, Real Madrid karşısında yedi kez turnuvaya veda eden Bayern Münih.
Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında ilk maçını kaybettiği son beş eşleşmede yola devam edemeyen Pep Guardiola, bu şekilde en son 2014/15'te Bayern Münih'i çalıştırdığı çeyrek finalde tur atladı (vs Porto).
Real Madrid, bugüne kadar Avrupa kupalarında ilk maçını 3+ farkla kazandığı 35 çift ayaklı eleme turu eşleşmesinde de yoluna devam etti.
Şampiyonlar Ligi'ne üst üste ikinci kez çeyrek finale ulaşamadan veda etme tehlikesi yaşayan Pep Guardiola, turnuvada görev yaptığı ilk 15 sezonun 14'ünde son sekiz takım arasına kalmıştı.
Carlo Ancelotti ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nin eleme turu aşamalarında görev yaptığı ilk üç maçı kazanan iki Real Madrid teknik direktöründen biri olan Alvaro Arbeloa, bu aşamalardaki ilk dört karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ilk isim olmayı hedefliyor.
Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az şut çektiği (8) ve beklenen gol değeri ürettiği (0.59 xG) maçı bu eşleşmenin ilk ayağında Real Madrid'e karşı oynadı.
Bu eşleşmenin ilk maçında takımının üç golünü de atan isim olan Federico Valverde, karşılaşmada en fazla çalım atan (4), ikili mücadele kazanan (11) ve top kapan (4) Real Madrid oyuncusuydu.
Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi kariyerinde şut çekemediği ikinci maçı bu eşleşmenin ilk ayağında Real Madrid karşısında oynadı (Mart 2020; Dortmund vs PSG).
