Kur'an-ı Kerim ayetlerini müzikleştiren ve geçmişte taciz vakaları da gündeme gelen İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran'da yapılması planlanan Ankara konseri iptal edildi.

Bestelerinde kendince uyguladığı yöntem nedeniyle "New York Times" tarafından "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan ancak Kur’an-ı Kerim ayetlerini müzikleştiren, sureleri farklı enstrümanlarla farklı tarzlarda şarkı haline getiren Mohsen Namjoo'ya Türkiye'de bir kez daha geçit verilmedi.

Namjoo'nun Ankara'da konser vereceğinin duyurulması, duyarlı vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Konseri iptal edildi

Konserin iptal edilmesi yönünde tepkilerin çığ gibi artmasının ardından Çankaya Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Namjoo’nun, 13 Haziran 2026 tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmediği belirtildi.

Namjoo hakkında taciz ve cinsel saldırı beyanı

Namjoo’nun 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Diyarbakır Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan konseri de iptal edilmişti.

İptal kararıyla ilgili sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan belediye, kararı, müzisyen hakkında kadınların taciz ve cinsel saldırı beyanı olması gerekçesiyle aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da vereceği konserler de ilk konsere iki gün kala iptal edilmişti.











