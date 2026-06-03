Gazze’deki zulme sessiz kalmayan sanatçıların Türkiye’de sahne alması için çağrı yükseliyor

Ünlü rapçi Kanye West’in konserine yönelik tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın kültürel organizasyonlarda “manevi ve kültürel hassasiyetlerin gözetilmesi” çağrısı gündeme geldi. Irkçı söylemleri ve cinsel istismar suçlamalarıyla anılan West’in Avrupa’da konserlerinin iptal edilmesine karşın Türkiye’de coşkuyla karşılanması tepki çekti. Kültürel çevreler Gazze’ye destek mesajlarıyla öne çıkan sanatçıların Türkiye’de sahne almasının toplumsal farkındalık ve insani duyarlılık açısından daha güçlü bir katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesi ve insani yardımların bölgeye girişinin kısıtlanması, uluslararası kamuoyunda Filistin’e yönelik bakışı etkiliyor. Bu süreçte kültürel etkinliklerin toplumsal mesaj gücü yeniden tartışma konusu olurken, konserler üzerinden verilen mesajlar geniş kitlelere ulaşıyor.
Son dönemde Türkiye’de konser veren bazı uluslararası sanatçılar, sahne performanslarında Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken mesajlara yer verdi.
Kültür çevreleri ise bu tür sanatçıların Türkiye’de sahne almasının yalnızca müzik etkinliği değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve insani mesajların güçlenmesi açısından da önemli bir katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
İşte, dünyaca ünlü o sanatçılar;
Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi olarak tanınan Roger Waters, Filistin'e verdiği destek ve İsrail politikalarına yönelik eleştirileriyle uzun yıllardır öne çıkan sanatçılar arasında yer alıyor.
Massive Attack, Gazze'deki insani krize dikkat çeken açıklamaları ve dayanışma çağrılarıyla Filistin'e destek veren müzik grupları arasında bulunuyor.
Filistin'e desteğiyle tanınan İrlandalı hip-hop grubu Kneecap ise 20 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye’de sahne alacak.
Billie Eilish, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan sanatçılar arasında yer alarak Filistin'e destek veren isimler arasına katıldı.
Drake, Gazze'deki insani durumla ilgili yardım çalışmalarına bağış desteği verdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi.
Macklemore
Brian Eno
Jamie xx
Sampha
Damon Albarn (Blur / Gorillaz), Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü sanatçılar Damon Albarn önderliğinde Filistin'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltecekleri küresel bir konser gerçekleştirmişti.
Filistinli rap müzisyeni Saint Levant, İstanbul’daki konserinde Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek “Özgür Filistin” çağrısında bulunmuştu.
Irkçı söylemleri ve cinsel istismar suçlarıyla anılan Kanye West'in ise Türkiye'de coşkuyla karşılanması tepki çekti.
Kanye West özür dilemişti: Yahudileri seviyorum
Geçmişte "Nazileri seviyorum" gibi sözleriyle tartışma yaratan, internet sitesinde gamalı haç desenli tişörtler satan Kanye West geçen yıl da "Heil Hitler" isimli bir şarkı yayımlamıştı.
Şarkıcı tepki çeken çıkışlarını, geçmişteki bir araba kazasında aldığı beyin hasarı ve bipolar bozukluğa bağlamıştı.
Ancak bu ilan 2023'te yayımladığı ve 2025'te geri çektiği benzer bir özür metnini hatırlatıyordu.
Tartışmalı şarkıcı son aylarda Avrupa'nın birçok yerindeki konserlerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dikkat çağrısı
Türk gençliğine seslenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu tarz küresel organizasyonlar için net bir duruş sergilenmesi çağrısı yaptı: