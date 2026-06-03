Gazze’deki zulme sessiz kalmayan sanatçıların Türkiye’de sahne alması için çağrı yükseliyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesi ve insani yardımların bölgeye girişinin kısıtlanması, uluslararası kamuoyunda Filistin’e yönelik bakışı etkiliyor. Bu süreçte kültürel etkinliklerin toplumsal mesaj gücü yeniden tartışma konusu olurken, konserler üzerinden verilen mesajlar geniş kitlelere ulaşıyor.

Son dönemde Türkiye’de konser veren bazı uluslararası sanatçılar, sahne performanslarında Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken mesajlara yer verdi.

Kültür çevreleri ise bu tür sanatçıların Türkiye’de sahne almasının yalnızca müzik etkinliği değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve insani mesajların güçlenmesi açısından da önemli bir katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

İşte, dünyaca ünlü o sanatçılar;

Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi olarak tanınan Roger Waters, Filistin'e verdiği destek ve İsrail politikalarına yönelik eleştirileriyle uzun yıllardır öne çıkan sanatçılar arasında yer alıyor.

Massive Attack, Gazze'deki insani krize dikkat çeken açıklamaları ve dayanışma çağrılarıyla Filistin'e destek veren müzik grupları arasında bulunuyor.

İngiliz grup Massive Attack

Filistin'e desteğiyle tanınan İrlandalı hip-hop grubu Kneecap ise 20 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye’de sahne alacak.

İrlandalı hip-hop grubu Kneecap

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek vermesi ise büyük beğeni toplamıştı. Yusuf yaptığı açıklamada, "Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda. İnsanlık daima yanınızda" ifadelerini kullanmıştı.

Sami Yusuf

Billie Eilish, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan sanatçılar arasında yer alarak Filistin'e destek veren isimler arasına katıldı.

Billie Eilish

Drake, Gazze'deki insani durumla ilgili yardım çalışmalarına bağış desteği verdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi.

Macklemore

Brian Eno

Jamie xx

Sampha

Damon Albarn (Blur / Gorillaz), Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü sanatçılar Damon Albarn önderliğinde Filistin'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltecekleri küresel bir konser gerçekleştirmişti.

Damon Albarn (Blur / Gorillaz)

Filistinli rap müzisyeni Saint Levant, İstanbul’daki konserinde Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek “Özgür Filistin” çağrısında bulunmuştu.

Saint Levant

Kehlani, Erykah Badu, Cat Burns ve King Krule, Gazze'deki insani krize ilişkin yaptıkları açıklamalarla öne çıkan sanatçılar arasında yer alıyor.

Bu örnekler, kültürel etkinliklerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda küresel ölçekte toplumsal farkındalık ve insani mesajların aktarılabildiği bir platform olarak değerlendirildiği görüşünü güçlendirdi.

Irkçı söylemleri ve cinsel istismar suçlarıyla anılan Kanye West'in ise Türkiye'de coşkuyla karşılanması tepki çekti.

Kanye West özür dilemişti: Yahudileri seviyorum

Geçmişte "Nazileri seviyorum" gibi sözleriyle tartışma yaratan, internet sitesinde gamalı haç desenli tişörtler satan Kanye West geçen yıl da "Heil Hitler" isimli bir şarkı yayımlamıştı.

Geçen Ocak ayında ise ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesine tam sayfa bir ilan vererek, "incittiği kişilerden" özür dilemiş ve "Yahudi karşıtı ya da Nazi değilim. Yahudileri seviyorum" demişti.

Şarkıcı tepki çeken çıkışlarını, geçmişteki bir araba kazasında aldığı beyin hasarı ve bipolar bozukluğa bağlamıştı.

Ancak bu ilan 2023'te yayımladığı ve 2025'te geri çektiği benzer bir özür metnini hatırlatıyordu.

Tartışmalı şarkıcı son aylarda Avrupa'nın birçok yerindeki konserlerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dikkat çağrısı

Türk gençliğine seslenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu tarz küresel organizasyonlar için net bir duruş sergilenmesi çağrısı yaptı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu milletin evlatları; küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır"







