Kanye West'in çorapları için 2 buçuk kilometrelik kuyruk: Fiyatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in İstanbul'da vereceği konser öncesinde satışa çıkarılan lisanslı ürünlere sahip olmak isteyen yüzlerce hayranı stadyum çevresinde toplandı. Çifti fahiş fiyata satılan Kanye West çorapları için 2 buçuk kilometrelik kuyruk oluştu.
Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konser öncesinde binlerce kişi konser alanına akın etti. Stadyum çevresinde kurulan resmi ürün satış noktaları ise yoğunluk nedeniyle adeta dolup taştı.
Kanye West imzalı lisanslı çoraplara yoğun ilgi gösteren hayranlar, satış noktaları önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.
Yetkililer, oluşan sıraların yaklaşık 2,5 kilometreye kadar ulaştığını belirtirken, ürünlere ulaşmak isteyen birçok kişinin saatlerce beklediği görüldü.
Konser alanında satışa sunulan ürünler arasında en çok ilgiyi çeken parçalardan biri çoraplar oldu. Yaklaşık 1.000 TL'den satışa çıkarılan çorapların kısa sürede tükenme noktasına geldiği ifade edildi.
Kanye West'in İstanbul konseri, yalnızca stadyum çevresinde değil toplu ulaşım hatlarında da yoğunluk oluşturdu. On binlerce kişinin aynı saatlerde konser alanına yönelmesi nedeniyle metro istasyonları ve bağlantı yollarında kalabalık yaşandı.