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Gazze'deki zulüm sonrası İsrail Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konseri iptal edildi

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivilleri katledip aç ve susuz bırakmasına tüm dünyadan tepkiler gelirken İsrail Filarmoni Orkestrası'nın 26 Ekim'de İstanbul'da vereceği konser de iptal edildi.

Lokman Özdemir
11:53 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsrail Filarmoni Orkestrası

İsrail Filarmoni Orkestrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'deki zulmü 7. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Siyonist rejimin uçakları sivilleri hedef alırken Gazze'deki ölü sayısı 1417'ye yükseldi. Bölge abluka altına alınarak hayatta kalanlar elektriksizlik, açlık ve susuzlukla mücadele ederken Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber geldi.

İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konseri iptal edildi

Günlerdir devam eden 'iptal' kampanyalarının ardından beklenen haber geldi. İsrail Filarmoni Orkestrası'nın 26 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserin iptal edildiği öğrenildi. Biletix sayfasından İsrail Filarmoni Orkestrasının bilet alma bölümüne girmek isteyenler 'iptal edildi' notuyla karşılaşıyor.



#İsrail
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#Konser
#İstanbul
35 dakika önce
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