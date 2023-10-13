Gazze'deki zulüm sonrası İsrail Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konseri iptal edildi

İsrail Filarmoni Orkestrası
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'deki zulmü 7. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.
Siyonist rejimin uçakları sivilleri hedef alırken Gazze'deki ölü sayısı 1417'ye yükseldi. Bölge abluka altına alınarak hayatta kalanlar elektriksizlik, açlık ve susuzlukla mücadele ederken Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber geldi.
İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konseri iptal edildi
Günlerdir devam eden 'iptal' kampanyalarının ardından beklenen haber geldi. İsrail Filarmoni Orkestrası'nın 26 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserin iptal edildiği öğrenildi. Biletix sayfasından İsrail Filarmoni Orkestrasının bilet alma bölümüne girmek isteyenler 'iptal edildi' notuyla karşılaşıyor.