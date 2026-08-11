Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: 'Kardeşlik daim olsun'

Nehirde cesedi bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Diyarbakır'da geçen yıl kaybolduktan 6 gün sonra Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan Sedat Karagöz'ün (48), Adli Tıp Kurumu raporuyla silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay günü Karagöz ile birlikte en son güvenlik kameralarına yansıyan ve silah taşıdığına ilişkin tanık beyanları bulunan Necati Çetin, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan Çetin, suçlamaları reddedip, tahliyesini talep etti.
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