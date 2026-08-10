Diyarbakır'da 'sözde' kimlik kontrolü yapan gruba operasyon: 3 tutuklama

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, ‘uyuşturucu ve fuhuşla mücadele’ adı altında kimlik kontrolü ve cezalandırma eylemleri gerçekleştirmeye çalıştıkları belirtilen gruptan 6 şüphelinin, boş arazide alkol aldıklarını iddia ettikleri 2 kişiyi darbederek yaraladığı belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 7 Ağustos’ta Bağlar ilçesi Batıkent Sitesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. ‘Kuçe Amed’ isimli oluşum içerisinde hareket ettikleri belirtilen bir grubun, ‘uyuşturucu ve fuhuşla mücadele’ adı altında kimlik kontrolü ve cezalandırma eylemleri gerçekleştirmeye çalıştığı tespit edildi. Polis ekiplerinin ikaz ettiği grup dağıldı. Dağılım sırasında gruptan ayrılan 6 şüpheli, boş arazide alkol aldıklarını iddia ettikleri 2 kişiyi darbederek yaraladı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 6 şüpheliyi 9 Ağustos sabahı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “07.08.2026 tarihinde Bağlar ilçesi Batıkent boş arazide ‘Kuçe Amed’ isimli oluşum içinde hareket eden şahısların ‘sözde’ uyuşturucu ve fuhuşla mücadele adı altında kimlik kontrolü ve cezalandırma eylemleri gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmüş, bahse konu gruba gerekli ikazlar yapılarak dağılmaları sağlanmıştır. Dağılımlar esnasında bahse konu gruptan ayrılan şahıslar tarafından boş arazide alkol aldıklarını iddia ettikleri iki vatandaşımıza karşı darp eylemi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yaralanmasına neden olan 6 şahıs 09.08.2026 günü sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanmış, 3’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” denildi.

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