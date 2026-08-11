Bolu Göynük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Bolu'nun Göynük ilçesi Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak amacıyla Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 helikopter, 8 arazöz ve 94 personel ile havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük’ün Aksaklar köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Şefliği ile Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipleri sevk edildi. Arazözlerle ekipler karadan yangına müdahale edilirken havadan da helikopterler ile çalışmalara destek sağlandı. 8 arazöz, 4 ikmal aracı, 3 helikopter, 10 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 greyder ve 94 personel ile yangına müdahale sürüyor.
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