Motosikletlinin tek teker şovu pahalıya patladı

Son sözü 'Anne beni kurtar oldu': Gözü yaşlı anne 24 Temmuz'dan bu yana oğlundan haber alamıyor

Bolu’da yaşayan Aysel Kılıç, mayıs ayında evden ayrılarak Gürcistan’a giden ve 24 Temmuz’dan bu yana haber alamadığı oğlunu arıyor. Oğlunun hayatından endişe eden gözü yaşlı anne, "Bana ’Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar’ dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi" dedi.