5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DURUM

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyen 5 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen %7 toplu sözleşme zammına ek olarak hesaplanan enflasyon farkı, toplam maaş artış oranını belirliyor. Açıklanan son verilere göre memur ve memur emeklileri için 4 aylık kesinleşen zam oranı, toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde %10,51 seviyesine ulaştı. 5 aylık veriyle birlikte bu oran yeniden güncellenecek.