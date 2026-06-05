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5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, maaşlara nasıl yansıyacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

09:065/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Temmuz ayında maaşlarına zam alacak milyonlarca emekli ve memur için beklenen veri açıklanmak üzere. TÜİK'in yayımlayacağı mayıs enflasyonu sonrasında 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. Özellikle kök maaşlar ve en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için kritik öneme sahip mayıs ayı enflasyon verileri bekleniyor. Açıklanacak rakamlar sonrasında 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek, milyonlarca vatandaşın maaşına yansıyacak zam oranı için önemli bir gösterge ortaya çıkacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DURUM

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyen 5 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen %7 toplu sözleşme zammına ek olarak hesaplanan enflasyon farkı, toplam maaş artış oranını belirliyor. Açıklanan son verilere göre memur ve memur emeklileri için 4 aylık kesinleşen zam oranı, toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde %10,51 seviyesine ulaştı. 5 aylık veriyle birlikte bu oran yeniden güncellenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLISI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Kesin oran, TÜİK’in ilgili ay enflasyon verisini duyurmasının ardından netleşecek. Mevcut hesaplamalar yalnızca 4 aylık veriler üzerinden yapılırken, 5 aylık enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte toplam enflasyon farkı yeniden hesaplanacak ve maaşlara yansıyacak.

TEMMUZ 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2026 memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Şu anki hesaplamalarda, enflasyon beklentileri ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde toplam artış oranının farklı senaryolarla şekillendiği görülüyor.

Mevcut verilere göre %7 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak nihai açıklama sonrası netlik kazanacak.

#enflasyon
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