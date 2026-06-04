TOKİ 20 BİN KONUT İL İL PROJE LİSTESİ AÇIKLANDI: Hangi şehirde kaç konut var? İşte TOKİ 64 il proje tam listesi ve başvuru detayları

TOKİ 20 bin konut proje tam listesi, 64 ilde açık satış yöntemiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından kurasız satışa çıkarılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular 15 Haziran’da başlayacak. Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın öne çıktığı kampanyada fiyatlar 2,1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Peki TOKİ 20 bin konut hangi illerde satılacak, başvuru şartları neler, ödeme seçenekleri nasıl olacak? İşte il il TOKİ açık satış proje listesi ve merak edilen detaylar...

1 /20 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Kurasız yapılacak satışlarda fiyatlar 2,1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.

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TOKİ açık satış kampanyası 64 ili kapsayacak

TOKİ açık satış kampanyası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 64 ilde uygulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan yaklaşık 20 bin konut, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak.

Satışlar kurasız olarak yapılacak. Konut almak isteyen vatandaşlar, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden işlem yapabilecek.



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Fiyatlar 2,1 milyon liradan başlayacak

Bakan Kurum, kampanyadaki konutların orta gelirli vatandaşların erişebileceği şekilde hazırlandığını belirtti. Kurum, konutların büyük bölümünün tamamlandığını veya bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

Kampanyada öne çıkan satış bilgileri şöyle:

Konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinden oluşacak.

Satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişecek.

Peşin satışlarda fiyatlar 2,1 milyon liradan başlayacak.

Taksitli satışlarda aylık taksitler 18 bin liradan başlayacak.

Hemen teslim olmayan konutlar, sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

Kurum, kampanyanın amaçları arasında kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşların güvenli konutlara erişimini artırmak olduğunu söyledi.



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En fazla konut Bursa, Ankara ve deprem bölgesi illerinde satışa çıkacak

Açık satış kampanyasında en fazla konutun satışa sunulacağı iller de belli oldu. Buna göre Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ilk sıralarda yer aldı.

En fazla konut satışı yapılacak iller şöyle:

Bursa: 2190 konut Ankara: 2062 konut Hatay: 1238 konut Kahramanmaraş: 1073 konut Malatya: 1000 konut

Deprem bölgesindeki projeleri de kapsayan kampanyada, konutların depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirildiği belirtildi.



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Vatandaşlara 3 ayrı ödeme seçeneği sunulacak

TOKİ’nin açık satış kampanyasında vatandaşlara 3 farklı ödeme alternatifi sağlanacak. Açık satışlarda gelir ve ikametgah şartı aranmayacak.

Konut almak isteyenlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve kişinin kendisi ile eşi üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak.

Satış modelleri şöyle olacak:

Peşin ödeme yapan alıcılar yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Yüzde 50 peşinat ödeyen alıcılara 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı sunulacak. Yüzde 50 peşinatın yarısını sözleşme aşamasında, kalan yarısını ise 12 ay sonra ödeyen alıcılar için kalan tutar 60 ay vadeyle ödenebilecek.

Bu seçeneklerden birini tercih eden vatandaşlar, peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayabilecek.



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Satışlar 15 Haziran’da başlayacak

TOKİ konut satışları 15 Haziran’da başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve şartlarıyla ilgili detaylara banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan ulaşabilecek.



7 /20 TOKİ 2026 YILI AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ İLE SATILACAK PROJE LİSTESİ

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