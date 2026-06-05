Havası en kirli ve en temiz şehir belli oldu: Zirvedeki iller şaşırttı

Dünya Çevre Günü'nde masaya yatırılan hava kalitesi verileri, ülke genelinde endişe verici bir tabloyu ortaya koydu. 2025 yılı ölçüm sonuçlarına göre, Türkiye'de yeterli veri toplanan tüm şehirlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güvenli kabul ettiği yıllık partikül madde sınır değerleri istisnasız bir şekilde aşıldı. Bazı bölgelerde kirlilik oranları kritik seviyelere ulaşırken, milyonların yaşadığı büyükşehirlerde de solunan havanın küresel standartların çok gerisinde kaldığı belirlendi.
Türkiye, Dünya Çevre Günü kapsamında hava kirliliği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. Türk Toraks Derneği tarafından paylaşılan 2025 yılı verilerine göre, yeterli ölçüm yapılan tüm illerde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği yıllık 15 mikrogram/metreküp partikül madde referans sınırı aşıldı.
Büyükşehirlerde tablo endişe verici
Hürriyet.com.tr'de yer alan haberde, Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, ülke genelindeki tehlikeli artışa dikkat çekerek, DSÖ referans değerlerinin istisnasız tüm ölçüm yapılan illerde aşıldığını vurguladı. Aykaç’ın paylaştığı verilere göre, nüfus ve sanayi yoğunluğunun en yüksek olduğu üç büyükşehirde de partikül madde oranları sınırların çok üzerinde seyrediyor. Megakent İstanbul'da bu oran 36.88 olarak ölçülürken, başkent Ankara'da 39.35, İzmir'de ise 41.81 seviyelerine ulaşarak tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.
Kirlilikte zirve Iğdır'ın
Ülke genelindeki ölçümler sonucunda partikül madde kirliliğinin en yoğun yaşandığı iller de raporda detaylandırıldı. 2025 yılı verilerine göre kirliliğin en yüksek olduğu il 118.17 mikrogram/metreküp seviyesiyle Iğdır oldu. Iğdır'ı sırasıyla kirlilik oranlarının kritik seviyelerde ölçüldüğü Malatya (111.73), Osmaniye (111.23), Kahramanmaraş (97.4) ve Hatay (89.35) izledi. Listenin devamında ise Ağrı (69.09), Hakkâri (62.26), Mersin (58.29), Şırnak (57.96) ve Bursa (57.08) yer aldı.
En temiz hava kırklareli
Öte yandan, havası görece en temiz olan iller sıralamasında Kırklareli 22.46'lık değeriyle Türkiye'nin en rahat nefes alan şehri olarak öne çıktı. Temiz hava konusunda Kırklareli'ni Artvin (24.02), Bayburt (24.85), Sinop (25.14) ve Bingöl (25.41) takip etti. Ülkenin partikül madde düzeyi en düşük diğer illeri ise Rize (26.74), Karabük (27.95), Kırşehir (28.4), Isparta (29.43) ve Bartın (30) olarak kayıtlara geçti.