Havası en kirli ve en temiz şehir belli oldu: Zirvedeki iller şaşırttı

Büyükşehirlerde tablo endişe verici

Hürriyet.com.tr'de yer alan haberde, Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, ülke genelindeki tehlikeli artışa dikkat çekerek, DSÖ referans değerlerinin istisnasız tüm ölçüm yapılan illerde aşıldığını vurguladı. Aykaç’ın paylaştığı verilere göre, nüfus ve sanayi yoğunluğunun en yüksek olduğu üç büyükşehirde de partikül madde oranları sınırların çok üzerinde seyrediyor. Megakent İstanbul'da bu oran 36.88 olarak ölçülürken, başkent Ankara'da 39.35, İzmir'de ise 41.81 seviyelerine ulaşarak tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.