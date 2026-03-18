Emekliye ÖTV’siz araç yasası ne zaman yasalaşacak, Meclis'te onaylandı mı? Emekli ÖTV’siz araç şartları neler, hangi araçlarda geçerli olacak?

Sıfır otomobil almak isteyenlerin gündeminde ÖTV’siz araç fırsatları yer almaya devam ediyor. Son dönemde sosyal medyada yayılan “emekliye ÖTV’siz araç” iddiaları kafa karışıklığı yaratırken, Özel Tüketim Vergisi istisnasından kimlerin yararlanabileceği yeniden araştırılmaya başlandı. Peki 2026 yılında ÖTV muafiyeti şartları neler, kimler bu haktan yararlanabiliyor?
Özellikle son günlerde sosyal medyada ortaya atılan "Emekliye ÖTV'siz araç satışı" iddiaları konuya yönelik ilgiyi daha da artırdı. Peki kimler ÖTV'siz otomobil alabiliyor? Emekliler ÖTV'siz araç alabiliyor mu? ÖTV'siz satılan en avantajlı sıfır otomobiller neler? İşte tüm ayrıntılar...
ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.
KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
ÖTV muafiyetinden mevcut yasalar gereği yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda engelli bireylerin alacağı sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor.
ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NE?
ÖTV'siz alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 10 yıl elden çıkarılamıyor.
Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında olduğu için 5 yıl sonunda satışı yapılabiliyor.
Aynı zamanda alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR MU?
Bazı milletvekilleri tarafından TBMM'ye ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin kanun teklifi sunulmuş olsa da emeklilerin ÖTV'siz araçtan faydalanamasına yönelik mevcut bir yasa bulunmuyor. Söz konusu kanun teklifi de memur, SSK dahil tüm emeklileri değil, Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı olan bazı çiftçiler olmak üzere sınırlı bir kesimi kapsıyor. Söz konusu teklif Meclis'te görüşülüp onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şuanda emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor.