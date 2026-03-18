Emekliye ÖTV’siz araç yasası ne zaman yasalaşacak, Meclis'te onaylandı mı? Emekli ÖTV’siz araç şartları neler, hangi araçlarda geçerli olacak?

EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR MU?

Bazı milletvekilleri tarafından TBMM'ye ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin kanun teklifi sunulmuş olsa da emeklilerin ÖTV'siz araçtan faydalanamasına yönelik mevcut bir yasa bulunmuyor. Söz konusu kanun teklifi de memur, SSK dahil tüm emeklileri değil, Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı olan bazı çiftçiler olmak üzere sınırlı bir kesimi kapsıyor. Söz konusu teklif Meclis'te görüşülüp onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şuanda emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor.