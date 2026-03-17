18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 2026’da hangi güne denk geliyor?

Türkiye’de her yıl büyük bir saygı ve minnetle anılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, 2026 yılında 111. yıl dönümüyle yeniden gündemde. Osmanlı ordusunun Çanakkale Boğazı’nda elde ettiği tarihi zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde belirleyici dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki anma programları yaklaşırken, “18 Mart resmi tatil mi?” sorusu da kamuoyunda sıkça araştırılıyor.

18 mart resmi tatil değil

Türkiye’de resmi tatil günleri mevzuatla belirleniyor. Bu düzenlemeye göre 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, ulusal anma günlerinden biri olsa da resmi tatil kapsamına girmiyor.

Bu nedenle 18 Mart tarihinde kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürüyor. Gün boyunca ülke genelinde anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

2026’da hangi güne denk geliyor?

2026 yılında 18 Mart tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Aynı zamanda bu tarih, Ramazan Bayramı arifesinden bir gün önceye rastladığı için vatandaşların takvimde özellikle dikkat ettiği günlerden biri oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin birçok ilinde, özellikle Çanakkale’de, şehitleri anma programları gerçekleştirilecek.

111. yılın teması: “Bir milletin fedakarlığı, bir bayrağın hürriyeti”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından organize edilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programları 2018 yılından bu yana her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde yürütülüyor.

2026 yılının teması “Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti” olarak açıklandı. Yetkililer, bu temanın Çanakkale’de ortaya çıkan fedakarlık ruhunu ve bağımsızlık iradesini vurguladığını belirtiyor.

Etkinlikler dijital platformdan duyurulacak

111. yıl anma programı; ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların iş birliğiyle 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.