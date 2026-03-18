AÖL soruları ve cevapları 2026 kitapçığı PDF ekranı 2026! AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? meb.gov.tr

18/03/2026, Çarşamba
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler cevap anahtarına çevrildi. 14-15 Mart tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrenciler, AÖL 2. dönem soru ve cevaplarının erişime açılıp açılmadığını araştırıyor.

Açık lise öğrencileri için kritik süreç başladı. 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak AÖL soru ve cevap anahtarı, öğrencilerin doğru-yanlışlarını kontrol etmesine imkan sağlayacak.

2025-2026 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL 2. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak.

Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler, sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4C'li memur emeklisi bayram ikramiyesi ödeme takvimi