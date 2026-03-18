18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, destansı şiirler

Çanakkale Zaferinin 110. yıl dönümü coşkuyla karşılanıyor. Bu tarihi gururu yeniden yaşatmak için 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler paylaşılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili şiirleri, 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi şiirlerini sizler için derledik.

EN GÜZEL ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ


18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı kutlanıyor. Dur Yolcu ve Çanakkale Geçilmez yazılı mesajlar derlendi. İşte, en duygusal 18 Mart mesajları, sözleri ve şiirleri:


AKINCILAR


Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna\'dan kaafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de

Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!.

(Yahya Kemal Beyatlı)













18 MART ÇANAKKALE


Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler, Hatçeler, Ayşeler, Fatmalar.


ZAFER TÜRKÜSÜ


Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan,

Göz yaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,

Diriler şerefli, ölüler şanlı!

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

(Faruk Nafiz Çamlıbel)













ÇANAKKALE KAHRAMANLARI


Malım, mülküm

Eşim, dostum

Yarim demediniz

Hiç tereddütsüz

Gidip can verdiniz

Elimde bardağım

Çayımı rahat içebiliyorsam

Çünkü siz orda öldünüz

Daha onbeşinde, onaltısında

Kurşunlara yürüdünüz

Helal edin hakkınızı

Yapabildiğim tek şey bugün

Bir Elhamla, iki damla gözyaşı

Ruhunuz şadolsun

Çanakkale Kahramanları

(Ayşe Adlım)
















ÇANAKKALE


Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

Hangi kem göz sana edebilir nazar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.

Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.

Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir





ÇANAKKALE DİYARINDA


Denize takılan kilit

Dünyayı kaldıran yiğit

Alaylar var toptan şehit

Çanakkale diyarında

Kahraman şehit cavuşlar

Şehitliğe uçan kuşlar

Savaşta yeni buluşlar

Çanakkale diyarında

Çanakkale'm

Yedi düvel ortaklaşa bir oldu,

Ne var ne yok, Çanakkale'ye doldu.

Sandılar köpeksiz köy var orada,

Sınadılar gücümüzü deniz, hava, karadan.

Bizi yalnız bırakır mı hepimizi yaradan?

Kars, Sarıkamış, Çanakkale, Gelibolu;

Tarihimiz hep zaferlerle dolu.

Kırılsa da Mehmetçiğin kanadı, kolu...

Yolumuz hep istiklal yolu!

(Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü)



















ÇANAKKALE ZAFERİ


Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal


























ÇANAKKALEMİZ


Ey düşmanı asla içeri kabul etmeyen ilimiz

Çanakkalemiz,

Savaşa karşı gelen Mehmetçiklerimizle dolu şehrimiz

Çanakkalemiz

Korkmadan savaşan yiğitlerimiz

Dişini tırnağına takıp dövüşen Mehmetçiklerimizin

Olduğu yer

Çanakkalemiz.

Açtınız açıktınız

Ama durmadınız savaştınız

Adınızı namınızı kalbimize kazıdınız

Çanakkalemiz.














Zafer Marşı


Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar

Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar

Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler

Türk'ün tarihine binbir zafer ekler

Dünya atımın nalları altında ezildi

Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.




