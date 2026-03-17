En güzel Çanakkale Zaferi şiirleri 2026: 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, anlamlı anma mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü yaklaşırken, Çanakkale şiirleri ve anma mesajları Türkiye genelinde yeniden gündeme geldi. 1915 yılında kazanılan ve “Çanakkale geçilmez” sözünü tarihe kazıyan bu büyük direniş, her yıl olduğu gibi bu yıl da saygı ve minnet duygularıyla anılıyor. Özellikle kısa ve duygusal Çanakkale Zaferi şiirleri, okullarda düzenlenen etkinliklerde ve sosyal medya paylaşımlarında yoğun ilgi görüyor.
Çanakkale zaferi ve anma geleneği
Çanakkale Deniz Zaferi, Osmanlı ordusunun imkânsızlıklar içinde gösterdiği direnişle tarihe geçen en önemli mücadelelerden biri olarak kabul ediliyor. 18 Mart günü Türkiye’de Şehitleri Anma Günü olarak da anılırken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cephede mücadele eden askerler ve şehitler rahmetle yad ediliyor. Bu anma geleneğinde şiirler, mesajlar ve sözler önemli bir yer tutuyor.
Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
Çanakkale, bir milletin inanç ve kararlılıkla imkânsızı başardığı yerdir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
“Çanakkale geçilmez” diyerek destan yazan ecdadımızı minnet ve şükranla yad ediyoruz.
Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.
Çanakkale sadece bir zafer değil, bir milletin yeniden dirilişinin simgesidir.
Bu topraklar şehitlerimizin emanetiyle vatan oldu. Ruhları şad olsun.
Çanakkale’de yazılan destan, bugün özgürce yaşadığımız vatanın teminatıdır.
Bir milletin kaderi Çanakkale’de yeniden yazıldı.
Çanakkale ruhu, birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesidir.
Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.
18 Mart Çanakkale Zaferi 2-3-4-5-6 şiirler
Dur Yolcu
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Çanakkale Destanı
Denizden geldiler, demir yığını,
Gördüler Türk'ün sarsılmaz imanını.
Siperde bekleyen o aslanları,
Durduramadı dünyanın hiçbir ordusu.
"Geldiler ve Gittiler"
Boğazın suları kanla yıkandı,
Düşman zırhlıları kıyıya dayandı.
Sandılar ki bu millet çabuk pes eder,
Bilmediler Türk'te ne yürek varmış meğer.
Seyit Onbaşı kaldırdı ağır mermiyi,
Hedef aldı boğazdaki en büyük gemiyi.
Bir sarsıntı oldu, bir gürültü koptu;
Düşmanın kibri o an denizde battı.
Şimdi al bayrağım göklerde hürdür,
Bu zafer Türk'ün en büyük mührüdür.
18 Mart günü ant içtik hepimiz;
Şehidim rahat uyu, biz nöbetteyiz!
Çanakkale şehitlerine
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.
Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale destanı
Kan kırmızı bir şafakta,
Yüreklerde ateş yandı.
Vatan için düşman üstüne,
Mehmetçik hiç durmadan daldı.
Kanla yazılan destan
Kurşunlar yağsa da üstüne,
Mehmetçik yıkılmaz yere.
Bir destan yazar gibi,
Kazındı tarihimize.
Kanla yazıldı bu destan,
Korkmadı asla kahraman.
Vatan için can vererek,
Sonsuz oldu her zaman.
Anafartalar'da
Anafartalar'da bir ses,
Göğe yükseldi imanla.
Çelik yürek Mehmetçik,
Dur dedi düşmana kanla
Al bayrak dalgalanıyor,
Şehitlerin kanıyla.
Çanakkale siperinde,
Mehmetçik var kanıyla.
Çanakkale
Düşman geldi, sel misali,
Kurşun yağdı gökyüzüne.
Ama bir adım atamadı,
Şehit düştü nice güne.
Gök kubbede yankılandı,
Yiğitlerin son nefesi.
Çanakkale geçilmedi,
Yazdı tarih destanı sesi.
Akıncılar
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna\'dan kaafilelerle...
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!.
(Yahya Kemal Beyatlı)
Zafer Türküsü
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan,
Göz yaşı boşana boşana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,
Diriler şerefli, ölüler şanlı!
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
(Faruk Nafiz Çamlıbel)