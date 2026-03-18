EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI, KİMLERE ÖDENDİ? BAĞ-KUR ve emekli sandığı (4c emekli) maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler için bayram öncesi ödeme süreci başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK emeklilerine yapılan maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin ardından, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi ödeme tarihlerini araştırıyor.
Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:
Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026
Emekli Sandığı ödemesi
4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.
SSK emeklileri için ödeme günleri
4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:
Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026