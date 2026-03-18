EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI, KİMLERE ÖDENDİ? BAĞ-KUR ve emekli sandığı (4c emekli) maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

1 /4 Emekliler için bayram öncesi ödeme süreci başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK emeklilerine yapılan maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin ardından, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi ödeme tarihlerini araştırıyor.

2 /4 Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak: Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026 Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026

3 /4 Emekli Sandığı ödemesi 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.