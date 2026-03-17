Sosyal medya fenomeni Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yayımlanan bir video nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın yürüttüğü inceleme kapsamında, sosyal medyada “sosyal deney” adı altında yayımlanan bazı içeriklerin kadınları aşağılayan ve müstehcen davranışlar içerdiği değerlendirildi.

Soruşturma sosyal medya içerikleri üzerine başlatıldı

Başsavcılığa bağlı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. İncelemelerde, “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlığıyla yayımlanan videoların ve ilgili hesapların paylaşımlarının eğlence görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı davranışlar içerdiği tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu içeriklerin kadınlara yönelik taciz ve saldırgan tutumları sıradanlaştırma riski taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada ayrıca bazı görüntülerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen unsurların yer aldığı ve bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı ifade edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla üç kişi hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden Y.H. ve U.U. İstanbul’da gözaltına alınırken, sosyal medyada Testo Taylan olarak bilinen T.Ö.D.’nin Kocaeli’nde yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, insan onurunu ve toplumsal düzeni zedeleyebilecek içeriklere karşı adli sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İki şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U., ifade işlemlerinin ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, iki şüphelinin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Testo Taylan olarak bilinen T.Ö.D.’nin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Testo Taylan kimdir?

Gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan ve sosyal medyada “Testo Taylan” lakabıyla tanınan içerik üreticisi, özellikle sokak röportajları ve sosyal deney videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Powerlifting sporu ile de ilgilenen Danyıldız’ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim gördüğü belirtiliyor.

30 Ekim 1997’de İzmir’de doğan Danyıldız’ın yaşamının büyük bölümünü Ankara’da geçirdiği biliniyor. Sosyal medya fenomeni daha önce de bazı tartışmalar nedeniyle gündeme gelmişti.







