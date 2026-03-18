Bayram sabahı yurt genelinde tüm camilerin dolup taşması beklenirken, Diyanet'ten de beklenen açıklama geldi. Bayram namazı saatleri, Ramazan Bayramı sabahına kısa bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günüyle birlikte son iftar yapılacak ve ramazan ayına bu akşamdan itibaren veda edilecek. Ankara bayram namazı vakitleri belli oldu. Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 20 Mart 2026 Ankara Ramazan bayramı namaz saati.
Diyanet’in tüm illerde olduğu gibi Ankara için de yayımladığı bayram namazı saati, günün aranan konusu oldu. Peki, 20 Mart 2026 tarihinde Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm iller ve Ankara bayram namazı saati
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07:23’de kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden (Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.